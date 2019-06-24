Более 60 врачей планируют привлечь в Забайкалье в 2019 году по программе "Земский доктор"

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены привлечь в регион по программе "Земский доктор" в 2019 году 63 врача и фельдшера. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона в понедельник.

"За этот период [с 2012 года] на работу в сельскую местность и в поселки городского типа прибыли 425 врачей и 20 фельдшеров, которые получили компенсационных выплат по одному миллиону и по 500 тыс. рублей соответственно. За 2019 год по программе "Земский доктор" планируется привлечь 63 врача и фельдшера", - приводятся в сообщении слова начальника отдела кадровой политики Минздрава Забайкальского края Елены Лазаревой.

По ее словам, с 2019 года в Забайкалье будет приобретено более 200 квартир для медиков, работающих в районах. "Уже в этом году планируется купить 75 квартир, в 2020 - 47 квартир, в 2021 - 81 квартиру. Нам нужны участковые врачи, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи и врачи скорой помощи",- добавила Лазарева.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны провести пять лет. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города.