Минздрав Мурманской области намерен вдвое поднять долю оклада в зарплате врачей

МУРМАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Мурманской области рассмотрит вопрос повышения доли оклада в зарплате врачей, которая в регионе составляет около 25% при рекомендованных Минздравом РФ 55%. Как сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения области Дмитрий Панычев, низкая доля оклада приводит к случаям, когда врачи получают зарплату, близкую к минимальной в регионе.

Информация о том, что врач в Мурманской области получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, прозвучала на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. В понедельник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил об увольнении своего заместителя Инны Погребняк, курировавшей вопросы медицины. По словам Чибиса, вопреки предоставляемым ему отчетам, в области выявились факты, когда врачи получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. В настоящее время МРОТ в регионе составляет порядка 25 тыс. рублей.

"Мы сейчас будем заниматься вопросом повышения доли оклада в зарплате", - сказал и.о. министра.

По словам Панычева, кроме 25% оклада, остальную часть зарплаты составляют стимулирующие выплаты, основная задача которых - увязать итоговую зарплату со сложностью, интенсивностью и качеством работы. При этом он отметил, что в бюджетной сфере повышение оклада - непростой вопрос, поскольку много дополнительных выплат завязано на оклад.

Относительно случая, информация о котором прозвучала на "Прямой линии с Владимиром Путиным", он пояснил, что в том месяце врачу не были начислены стимулирующие выплаты за предшествующий месяц, так как он был отработан не полностью.

"Отработав полный месяц, врач получила выплаты, поэтому зарплата стала вдвое выше. Каждый случай, где врачи на ставку получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или немногим выше, а это 25,9 тыс. рублей, будет рассматриваться отдельно, врачи не должны получать столь низкую зарплату. Регулировать ее размер в зависимости от результатов работы каждого сотрудника - основная задача руководителей медучреждений как управленцев, и механизм оплаты труда должен быть максимально прозрачен", - сказал Панычев.

Проблема с финансированием

Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья Олег Минин, проблема несоответствия оплаты вложенным усилиям и ответственности работников в сфере здравоохранения существует. "Говорить о цифрах и масштабах на данный момент не представляется возможным, для этого требуется проведение всесторонней проверки и аудита", - сказал он.

По его мнению, недостаточные зарплаты медработников обусловлены финансовой политикой Минздрава и территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования, приводящей к хроническому недофинансированию лечебных учреждений. "Без системной политики, затрагивающей все аспекты социальной сферы, в том числе и здравоохранения, улучшения ситуации не представляется возможным. В течение последних лет финансовых средств на системную реорганизацию медпомощи в области выделялось недостаточно", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в региональном правительстве, замены на место уволенного замгубернатора пока не найдено. "Вакансия остается свободной", - сказали в правительстве области.