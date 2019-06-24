Медведев обсудит достижение целей демографического развития

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник продолжит серию совещаний по достижению целей национального развития. Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, поступившем в ТАСС, на этот раз темой станет "достижение национальных целей в сфере демографического развития".

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

Серию совещаний по достижению национальных целей развития России Медведев начал на прошлой неделе, обсудив развитие экономики и жилищного сектора.

Демографии посвящен один из национальных проектов, которые должны быть выполнены в 2024 году. Его бюджет превышает 3 трлн рублей. Среди основных задач - снижение смертности и повышение рождаемости, дополнительное образование и регулярные медосмотры для людей предпенсионного возраста, доступность дошкольного образования, содействие занятости женщин с детьми. Федеральные проекты также предусматривают финансовую поддержку семей при рождении детей, работу по укреплению здоровья россиян, развитие массового спорта.