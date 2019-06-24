Госдума обсудит упрощение выдачи вида на жительство для отдельных категорий лиц

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об упрощении порядка выдачи вида на жительство и разрешения на временное пребывание для отдельных категорий лиц, а также закрепит право работающих на селе женщин на сокращенный трудовой день.

Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на упрощение порядка предоставления русскоязычным иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание и видов на жительство. В частности, предлагается без учета утверждаемой кабмином квоты выдавать разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с гражданами РФ, инвестирующим в российскую экономику в объеме, который определит правительство. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу, стал участником программы по переселению соотечественников. "Кроме этого, упрощается порядок выдачи вида на жительство для граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих постоянно на территории Украины", - пояснил журналистам в понедельник первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев.

Помимо этого, законопроектом предлагается сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство. Разработчики также существенно расширяют круг лиц, которые могут получить вид на жительство в РФ без разрешения на временное проживание. К ним относятся те, кто родился в РСФСР и был гражданином СССР, у кого есть родители или дети - граждане РФ, высококвалифицированные специалисты, не менее полугода работающие в России. Новеллой законопроекта также является введение бессрочного вида на жительство.

Кроме этого, Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о сокращении для иностранных специалистов срока трудовой деятельности в РФ, необходимого для обращения с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Речь идет о тех, кто работает по профессиям, включенным в составляемый правительством список. Оба законопроекта подготовлены во исполнение поручений по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня 2018 года.

Защита женщин на селе

В повестку заседания на вторник также включен законопроект первого чтения о закреплении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности. Как отметил в беседе с журналистами Исаев, это норма есть и сейчас, но в процессе изменения законодательства возникли опасения, что она не найдет отражения в новой версии Трудового кодекса.

В связи с этим группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла законопроект, согласно которому для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

На первое чтение вынесен правительственный законопроект, согласно которому предлагается изменить критерий нуждаемости семей - величину среднедушевого дохода - при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.