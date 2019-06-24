В Сербии стартуют крупномасштабные международные спасательные учения

НИШ /Сербия/, 25 июня. /ТАСС/. Крупномасштабные международные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Балканском регионе стартуют в Сербии.

"В них примут участие более 500 спасателей из 7 стран мира - России, Сербии, Кубы, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Венгрии и Турции. Основная задача учений - повышение уровня готовности международных спасательных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций и отработка международного взаимодействия при их возникновении", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В учениях от России будут задействованы более 200 спасателей МЧС, в том числе сотрудники отряда "Центроспас", а также спасатели из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Широко будет представлена авиация МЧС, в общей сложности будут задействованы семь воздушных судов, включая самолеты Ил-76, самолет-амфибию Бе-200, вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32, а также 11 единиц специальной спасательной техники и оборудования и беспилотники.

Учения пройдут в три этапа на семи учебных точках в пригородах сербских городов Ниш, Прокупле, Алексинац. Согласно сценарию, в Балканском регионе произошло крупное землетрясение. Международная группировка спасателей будет совместно ликвидировать последствия пожара и обрушения в машиностроительном цехе, ликвидировать последствия ДТП на территории завода, утечку химически опасных веществ из железнодорожной цистерны, тушить пожар и проводить работы по поиску пострадавших людей в здании повышенной этажности, тушить лесной пожар и проводить поисковые работы в акватории Бованского озера, а также оказывать медицинскую помощь в специально развернутом аэромобильном госпитале "Центроспаса".

Учения продлятся до 28 июня.

В сербском Нише базируется российско-сербский гуманитарный центр, созданный в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года. Правовой основой для создания центра стало соглашение между правительствами РФ и Сербии о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года. Центр осуществляет чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и других стран Балканского региона. На сегодняшний день в активе центра операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Греции и Словении.