Как управлять финансами с помощью мобильных приложений

Благодаря мобильным приложениям становится все проще управлять бюджетом — они покажут, на что уходят деньги, помогут заказать еду со скидкой, напомнят об акциях в магазинах и даже посоветуют, как инвестировать. Это с одной стороны. С другой, не каждое приложение стоит скачивать.

Мы уже рассказывали, куда из семейного бюджета утекают миллионы и что делать, чтобы их сохранить. Теперь вместе с авторами блогов, посвященных финансам — "Заработать и не потерять", "Money Bible" и "Мысли-НеМысли", выяснили, какие мобильные приложения в этом помогут.

Чтобы контролировать расходы

Приложение банка

В первую очередь обязательно стоит установить мобильные приложения банков, чьими услугами пользуетесь. Кроме прямого доступа к счетам через смартфон, они дают возможность сэкономить, отключив смс-уведомления и настроив бесплатные push-уведомления в приложении. Если все операции проходят по одной карте/счету (во многих банках есть возможность подключить несколько карт к одному счету, специальные семейные счета и т.п.), а доля операций с наличными относительно небольшая, то большинству пользователей для анализа расходов хватит и возможностей онлайн-банка.

Приложение мобильного оператора

Через него можно оперативно узнавать об акциях, получать и тратить бонусы, покупать пакеты дополнительных услуг или менять тариф, если старый вас не устраивает.

Дзен-мани

Приложение синхронизируется со многими крупными банками и самостоятельно фиксирует расходы. Можно настроить имеющиеся вклады, кредиты и регулярные траты — например, на оплату счетов. Вручную нужно заносить только наличные расходы. Из минусов — нельзя настроить бессрочный вклад с возможностью постоянного пополнения и снятия средств. А такие под очень маленький процент — как правило, около 1% — банки часто предлагают открыть непосредственно в мобильном приложении.

Wallet и Monefy

Первый вариант во многом похож на Дзен-мани. Второй подойдет для тех, кто не хочет давать приложению широкий доступ к банковским смс — в Monefy всю информацию придется вносить самостоятельно. Также есть возможность выгрузить все данные одним файлом.

Exсel

Не мобильное приложение, но не стоит отказываться и от проверенной классики. Подойдет для учета доходов/расходов и составления семейного бюджета. При правильном подходе можно настроить удобные таблицы под индивидуальные потребности пользователя.

Sanuel Family

Есть целые программные комплексы для ведения семейного бюджета — как бесплатные, так и платные. Стоит попробовать несколько и выбрать самый удобный. У платных версий обычно больше возможностей, да и стоят они, как правило, сравнительно недорого.