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Как управлять финансами с помощью мобильных приложений

© AP Photo/Susan Walsh
Смартфон поможет контролировать расходы, правильно инвестировать, выгодно тратить и удобно расплачиваться

Благодаря мобильным приложениям становится все проще управлять бюджетом — они покажут, на что уходят деньги, помогут заказать еду со скидкой, напомнят об акциях в магазинах и даже посоветуют, как инвестировать. Это с одной стороны. С другой, не каждое приложение стоит скачивать.

Мы уже рассказывали, куда из семейного бюджета утекают миллионы и что делать, чтобы их сохранить. Теперь вместе с авторами блогов, посвященных финансам — "Заработать и не потерять", "Money Bible" и "Мысли-НеМысли", выяснили, какие мобильные приложения в этом помогут.

Чтобы контролировать расходы

  • Приложение банка

В первую очередь обязательно стоит установить мобильные приложения банков, чьими услугами пользуетесь. Кроме прямого доступа к счетам через смартфон, они дают возможность сэкономить, отключив смс-уведомления и настроив бесплатные push-уведомления в приложении. Если все операции проходят по одной карте/счету (во многих банках есть возможность подключить несколько карт к одному счету, специальные семейные счета и т.п.), а доля операций с наличными относительно небольшая, то большинству пользователей для анализа расходов хватит и возможностей онлайн-банка.

  • Приложение мобильного оператора

Через него можно оперативно узнавать об акциях, получать и тратить бонусы, покупать пакеты дополнительных услуг или менять тариф, если старый вас не устраивает.

  • Дзен-мани

Приложение синхронизируется со многими крупными банками и самостоятельно фиксирует расходы. Можно настроить имеющиеся вклады, кредиты и регулярные траты — например, на оплату счетов. Вручную нужно заносить только наличные расходы. Из минусов — нельзя настроить бессрочный вклад с возможностью постоянного пополнения и снятия средств. А такие под очень маленький процент — как правило, около 1% — банки часто предлагают открыть непосредственно в мобильном приложении.

  • Wallet и Monefy

Первый вариант во многом похож на Дзен-мани. Второй подойдет для тех, кто не хочет давать приложению широкий доступ к банковским смс — в Monefy всю информацию придется вносить самостоятельно. Также есть возможность выгрузить все данные одним файлом.

  • Exсel

Не мобильное приложение, но не стоит отказываться и от проверенной классики. Подойдет для учета доходов/расходов и составления семейного бюджета. При правильном подходе можно настроить удобные таблицы под индивидуальные потребности пользователя.

  • Sanuel Family

Есть целые программные комплексы для ведения семейного бюджета — как бесплатные, так и платные. Стоит попробовать несколько и выбрать самый удобный. У платных версий обычно больше возможностей, да и стоят они, как правило, сравнительно недорого.

Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Sanuel Family — одна из таких программ. Есть как мобильная, так и версия для ПК. Для полноценной работы, впрочем, придется установить программу на компьютер, подчеркивают разработчики.

Обратить внимание также можно на Expense Manager, Money Wiz 2, ClevMoney.

Чтобы правильно вкладывать и инвестировать

Инвестиции пользуются у россиян все большей популярностью. За подсказкой, куда вкладывать деньги, можно обратиться к профессиональном советнику или самому изучить инструменты, которые предлагает рынок.

  • Если речь — о банковских вкладах

Здесь все просто — управлять ими легко из приложения того банка, где, собственно, вклад и открыт.

  • Если речь идет о покупке акций, облигаций и других подобных продуктов, то у всех крупных брокеров есть мобильные приложения. И ими стоит пользоваться после того, как выберете брокера. Многие банки, кстати, также предлагают брокерские услуги, и у них для этого есть собственные приложения.
  • Blockfolio

Как заявляют разработчики, самое популярное в мире приложение для управления криптовалютным портфелем. Позволяет мониторить стоимость более чем 8 тыс. криптовалют и предоставляет информацию о ситуации на рынке. Без функции покупки и продажи.

Чтобы тратить с выгодой

  • Едадил

Показывает акции и специальные предложения в магазинах, супермаркетах, кафе и т.д. — можно найти скидки до 50%. В описании приложения создатели обещают кешбэк на некоторые продукты до 100%.

  • Plazius

Система возврата кешбэка в ресторанах и кафе. Достаточно показать код из приложения официанту, и на счет поступят бонусные баллы, которыми можно расплатиться в следующий раз. Кроме того, приложение позволяет оплачивать заказ непосредственно из программы и даже оставлять чаевые, если нет наличных.

  • Маркетплейсы

Например, "Яндекс.Маркет" и "Е-каталог" помогают найти выгодную цену на электронику и бытовую технику. Также некоторые дают возможность отслеживать, как менялась стоимость выбранного товара, — помогает понять, не завышали ли магазины искусственно цены перед сезонными распродажами.

  • "Все такси" и "Сравни Такси"

Агрегаторы такси, которые показывают, какой сервис предлагает самый выгодный маршрут. В приложении можно получить скидки на первые поездки. Но есть и минусы — не показывают цены в Uber и "Яндекс.Такси" и для непосредственно заказа придется установить еще приложение того сервиса такси, которым решите воспользоваться.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Чтобы не попасться мошенникам

В России становится меньше фальшивых денег — количество поддельных купюр по итогам 2018 года сократилось на 15%, до 28,5 тыс. штук. Впрочем, они не исчезли совсем, и подделывают в основном банкноты крупных номиналов. Мы писали, что делать, если попалась фальшивая купюра.

  • Банкноты Банка России

В официальном приложении ЦБ есть информация обо всех банкнотах, выпущенных с 1997 года. Оно не подтвердит подлинность конкретной купюры, но если разрешить доступ к камере, то подскажет, когда ту выпустили и по каким признакам ее можно проверить.

Чтобы держать все карты в одном месте

  • "Кошелек" и Stocard

В приложениях можно собрать все банковские и скидочные карты. Так они всегда будут под рукой. Вход отдельно можно защитить паролем или отпечатком пальца, чтобы обезопасить данные при потере смартфона.

Арина Раксина

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