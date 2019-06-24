В Германии 2,5 тыс. человек эвакуированы из-за двух бомб времен Второй мировой войны

ТАСС, 25 июня. Более 2,5 тыс. человек временно покинули свои дома в германском городе Гессен в связи с обнаружением двух снарядов времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник сообщает газета Die Welt со ссылкой на власти.

Бомба немецкого производства весом 250 кг и американский снаряд весом 50 кг были обнаружены вечером в понедельник в непосредственной близости друг от друга. Отмечается, что саперы произвели контролируемый взрыв германской бомбы, снаряд американского производства был обезврежен.

Во время Второй мировой войны на территорию современной Германии было сброшено более 2 млн бомб, более 20% из которых не разорвались. Обычно раз в несколько месяцев эти снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.