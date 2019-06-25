ВЦИОМ: более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 80% опрошенных граждан РФ, большая часть из которых в возрасте от 35 до 44 лет, считает, что сегодняшняя молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Набор ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, остается неизменным на протяжении последних пяти лет. Россияне по-прежнему считают молодежь наиболее общительной (67% в 2019 году и 72% в 2014 году), спортивной (60% в 2019 году и 54% в 2014 году) и ориентированной на материальные ценности частью населения (82% в 2019 году и 75% в 2014 году). При этом первые два качества чаще называют сами молодые люди (18-24 года) и 25-34-летние сограждане. А мнения о доминировании в молодежной среде установок на материальные ценности чаще придерживаются люди в возрасте от 35 до 44 лет", - говорится в материалах.

Почти половина респондентов считают, что современная молодежь активна (48%), открыта и дружелюбна (47%). Еще 41% опрошенных, почти половина из которых представители поколения 60+, отметили пассивность молодых людей. О высокомерии современных молодых людей заявили 38% россиян. "Чаще всего так думают самые молодые в возрасте от 18 до 24 лет (43%) и люди от 35 до 44 лет (45%)", - отмечается в тексте доклада ВЦИОМ.

Более 50% опрошенных отметили в нынешней молодежи бережливость (54%), трудолюбие (54%), заботу о собственном здоровье (52%), культурность и вежливость (52%), а также искренность (51%) и религиозность (50%). "Спорные мнения складываются чаще всего при характеристике молодежи как доброжелательной (43% против 41%), отзывчивой (41% против 47%), честной (39% против 43%), готовой помогать другим (42% против 43%) и патриотически настроенной (42% против 44%) группе. При этом чаще всего критически настроены к себе сами молодые люди. Так, например, обратного мнения относительно первых трех качеств чаще всего придерживаются респонденты от 25 до 34 лет (46%, 54% и 54% соответственно)", - отмечается в тексте.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июня с участием россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.