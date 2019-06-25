Коалиция экологов требует от госорганов ежедневного отчета о состоянии косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" направила обращения вице-премьеру Алексею Гордееву, в Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с требованием публиковать ежедневные отчеты о состоянии косаток и белух из приморской бухты Средней. Об этом ТАСС сообщил председатель входящей в коалицию общественной организации "Друзья океана" Вячеслав Козлов.

"Мы направили обращения в Минприроды, Минсельхоз, в Росрыболоство, ВНИРО и вице-премьеру Гордееву. Мы требуем немедленно привлечь представителей коалиции к наблюдению за транспортировкой, реабилитацией и выпуском животных. Также требуем ежедневно публиковать отчеты о состоянии всех животных, как транспортируемых, так и остающихся в Средней с подтверждающими фото- и видеоматериалами", - сказал глава организации.

Также в обращении содержится требование привлечь представителей команды океанолога Жана-Мишеля Кусто для непосредственной работы с животными в процессе транспортировки, реабилитации и выпуска.

21 июня китообразных на автомобилях привезли из Приморского края в Хабаровск, где перегрузили на баржу и отправили в село Иннокентьевка. К настоящему времени их доставили к мысу Перовского в Николаевском районе. Перед выпуском в море животным дадут отдохнуть в вольерах.