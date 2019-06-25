Сильный шторм мешает выгрузке косаток и белух в вольеры в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Первую партию косаток и белух, содержавшихся в приморской бухте Средней, не могут выгрузить в вольеры в Сахалинском заливе в Хабаровском крае из-за плохой погоды. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель администрации Николаевского района края, побывавший на месте.

"Двух косаток и шесть белух привезли на машинах к мысу Перовского, однако с утра их не могут выгрузить в вольеры из-за плохой погоды - на море сильный шторм, дует ветер, идет дождь, туман", - сказал представитель районной администрации.

Он уточнил, что специалисты будут ждать улучшения погодных условий для выгрузки.

Как сообщалось, 21 июня косаток на автомобилях привезли из Приморского края в Хабаровск, где перегрузили на баржу и отправили в село Иннокентьевка в Николаевском районе. Накануне поздно вечером их перегрузили на автомобили и доставили к мысу Перовского, что примерно в 70 км от поселения.