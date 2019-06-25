Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число чартерных рейсов в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя обслужит в течение 2019 года 344 чартерных рейса - это рекордное для воздушной гавани число, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь в этом курортном сезоне обслужит 344 чартерных рейса. Это на треть больше, чем в прошлом году, и является рекордом за все время работы аэропорта. Всего чартерными рейсами в курортный сезон через аэропорт Симферополь планируется перевезти более 200 тыс. пассажиров, что также является рекордом. В прошлом году на таких рейсах в Крым и обратно перевезли 151 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что если в прошлом году чартерные рейсы в Крым начались с июля и закончились в конце августа, то в этом авиакомпании выполняют чартеры с апреля по сентябрь. Расширить программу удалось, в частности, благодаря сотрудничеству аэропорта с туроператором "Библио-Глобус", в рамках которого действуют рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы, Перми, Тюмени, Челябинска, Омска, Нижнего Новгорода и Самары.

"Увеличение чартерных рейсов свидетельствует не только о возрастающем спросе на организованный отдых в Крыму, но и о комфортных условиях, которые создаются в аэропорту Симферополь для туроператоров. Благодаря нашей совместной работе в этом курортном сезоне чартерами в Крым и обратно будет перевезено на 50 тыс. человек больше, чем прошлым летом. Мы открыты для сотрудничества и готовы предоставлять нашим партнерам наиболее оптимальные и выгодные условия", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгения Плаксина.

Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя в 2018 году обслужил более 5,146 млн пассажиров. Это на 17 тыс. больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.