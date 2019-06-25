Фестиваль-путешествие "Человек мира" пройдет в России в августе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Второй фестиваль-путешествие "Человек мира", посвященный экспериментам в области искусства, пройдет в России с 3 по 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля во вторник.

"Ежегодный фестиваль экспериментов в сфере искусств "Человек мира" в этом году состоится с 3 по 11 августа. Фестиваль будет разделен на четыре этапа, которые пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, в поезде из Москвы в Суздаль и на реке Нерль в Суздальском районе. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ", - говорится в сообщении.

Тема предстоящего фестиваля звучит как "После и до". "Вместе с композиторами, актерами, танцорами и художниками участники фестиваля отправятся из будущего в прошлое и от современности к самым истокам", - поясняют организаторы.

"В прошлом году мы впервые провели фестиваль в России, в нем приняли участие около 700 творческих людей. Это было грандиозно. "Человек мира" это фестиваль-лаборатория, который объединяет самых разных людей в один большой творческий процесс", - рассказал Андрей Попов, основатель и идейный вдохновитель фестиваля.

Фестиваль откроется "Симфонией мира" 3 августа в Санкт-Петербурге. Площадка перед Русским музеем превратится в перформативное пространство, которое объединит разные виды искусства. Московская часть фестиваля посвящена экспериментам молодых театральных коллективов. Сто советских ретро-автомобилей, припаркованных возле здания Новой Третьяковки в парке искусств Музеон, создадут "Пробку мира" - спектакль-променад, исследующий русскую культуру. Авторами и участниками станут режиссеры Мастерской Брусникина, Дмитрий Мышкин и театр "Эскизы в пространстве", а также Габбилен Галычев, Сара Токина, студенты Мастерских Крымова, Женовача, Панкова и другие. Вход свободный.

Состав мира

Литературно-театральный поезд повезет 10 августа из Москвы в Суздаль музыкантов, художников, танцовщиков и актеров. Художественный руководитель состава Павел Семченко из инженерного театра "Ахе", а драматург - Вячеслав Дурненков.

"Каждый вагон превратится в сцену. В составе поезда 13 вагонов, посвященных русским писателям: вагон Пушкина, Достоевского, Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Хармса, Толстого и других. Зрители на протяжении пути смогут переходить из вагона в вагон, становиться частью site-specific действия и свидетелями спектаклей, аудио и визуальных инсталляций, поэтических и музыкальных баттлов, перформансов и цирковых представлений, будут смотреть кино и даже окажутся на дискотеке", - рассказали в пресс-службе.

Например, в одном из вагонов можно будет увидеть хореографическую зарисовку с участием людей пожилого возраста, а в другом - прочесть переписки: письма Цветаевой Пастернаку, Набокова Берберовой, Циолковского Заболоцкому. Среди участников и авторов "Состава мира" режиссер Владимир Котт, актриса и певица Мириам Сехон, Liquid Theatre, студенты Мастерской Сергея Женовача и другие.

Заключительный этап фестиваля пройдет под Суздалем на реке Нерль. Участники "Реки мира" за 24 часа пройдут, проедут и проплывут на лодках маршрут протяженностью 66 км, с 12 остановками. Маршрут находится между двумя памятниками белокаменной древнерусской архитектуры - церковью Бориса и Глеба в Кидекше и храмом Покрова на Нерли.