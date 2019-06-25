Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Представители 11 поместных православных церквей выразили поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

О своей поддержке они заявили во вторник на брифинге в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, куда прибыли по случаю пятилетия интронизации предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

"Наше присутствие здесь означает поддержку каноничности вашей церкви и всего православного мира", - заявил представитель Александрийского патриархата. Представитель Кипрской церкви назвал Онуфрия примером для всего православия. "Он является примером для всего православного мира, примером предстоятеля. Несмотря на то, что переживает его церковь, он ни разу не осудил других людей", - подчеркнул член Кипрского патриархата.

В целом все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине - во главе с митрополитом Онуфрием - и молятся за нее.

Представитель Кипрской поместной православной церкви митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя на брифинге в Киево-Печерской лавре призвал украинское правительство помочь верующим УПЦ вернуть храмы, которые у них отняли.

"Мы хотели бы попросить правительство Украины, чтобы были возвращены храмы, которые забрали у верующих УПЦ, которых опекает митрополит Онуфрий", - отметил он.

Представитель Кипрской церкви подчеркнул, что украинские верующие должны пользоваться своими правами. "Религиозные права всех верующих должны быть обеспечены полностью, независимо от конфессии. Мы просим, чтобы люди, которые были изгнаны из храмов, вернулись в свои храмы".

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