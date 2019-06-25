Министр образования Хакасии приписала авторство "Горе от ума" Радищеву

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Министр образования Хакасия Лариса Гимазутина приписала авторство произведения "Горе от ума" Александру Радищеву из-за усталости. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства образования республики Марина Сергеева.

Гимазутина выступала в авторской передаче "Киричешки news" на телеканале "Абакан Сегодня". На вопрос журналиста, проходят ли в школе произведения Александра Радищева, она ответила, что проходят пьесу "Горе от ума".

"Дело в том, что министр образования Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в 21:30. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч и буквально накануне эфира у нее состоялся разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова школьным литературным кружком города Сорска. Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире", - заявила Сергеева.

"Горе от ума" - комедия в стихах Александра Грибоедова. Произведение написано в 1822-1824 годы. 57-летняя Лариса Гимазутина ранее до прихода на госсулужбу работала учителем математики. Должность министра образования республики она занимает с 2017 года.