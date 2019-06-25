Под Воронежем открыли памятник Прасковье Щеголевой, спасшей в войну летчика

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек приняли участие в открытии во вторник в селе Семилуки под Воронежем памятника Прасковье Щеголевой, которая в годы Великой Отечественной войны ценой своей жизни, а также жизни своих детей и матери спасла советского летчика Михаила Мальцева. Памятник установили на народные деньги и открыли в день рождения Щеголевой, рассказала ТАСС замглавы Семилукского района Воронежской области Людмила Здоровцова.

"Состоялось знаменательное для района событие - в 10 часов открыли памятник Прасковье Щеголевой, которая родилась в селе Семилуки 25 июня 1907 года. Перед открытием памятника, установленного на братском захоронении, состоялся митинг, торжественные мероприятия проходят и в музее школы, и в районном музее, и в доме культуры. В открытии памятника приняли участие более 3 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Жители Семилукского района Воронежской области с 2016 года собрали на памятник 3,2 млн рублей. В районе создали оргкомитет по установке памятника, прошел конкурс на лучший проект. В нем победил скульптор Владимир Петрихин, который предложил сделать скульптуру Прасковьи, которая выносит раненого летчика из воронки от взрыва.

О подвиге Прасковьи Щеголевой

Пятнадцатого сентября 1942 года на огород 35-летней Прасковьи Щеголевой в селе Семилуки под Воронежем упал сбитый самолет Ил-2. Женщина помогла раненому пилоту Михаилу Мальцеву выбраться из самолета и спрятаться. Фашисты искали пилота, избили 12-летнего сына Прасковьи, которому потом удалось сбежать, затем стали травить собаками Щеголеву, ее мать, четырех детей и племянника, а после расстреляли их.

Фашисты нашли спрятавшегося летчика Мальцева и отправили его в концлагерь. Он выжил, был освобожден советскими воинами в 1945 году. После войны работал лесником в Башкирии, часто приезжал в село Семилуки на могилу Прасковьи.