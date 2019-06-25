{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Раздавивший пациентку в Воронеже аппарат лучевой терапии не был зарегистрирован в России

При этом в онкодиспансере он использовался на протяжении 14 лет

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Проверка Росздравнадзора установила, что чешский аппарат гамма-терапии Teragam, из-за технического сбоя на котором в Воронежском онкологическом диспансере погибла женщина, не был зарегистрирован в России, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

На эту тему

"По результатам проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия установлено, что медицинское изделие не зарегистрировано на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, незарегистрированный аппарат использовался в областном онкодиспансере на протяжении 14 лет.

По данным пресс-службы ведомства, главному врачу Воронежского областного онкологического диспансера выдано предписание до 22 июля устранить выявленные нарушения, составлено два административных протокола. "Материалы проверки переданы в Министерство здравоохранения Российской Федерации и следственные органы для принятия мер реагирования", - отмечается в сообщении.

2 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина, которая лечилась в медучреждении с 2018 года. По предварительным данным, у аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм: женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она погибла. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать комиссию из экспертов Росздравнадзора и специалистов Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники проведения проверки по этому факту. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

 

Теги
РоссияВоронежская область
Комитеты СФ порекомендовали назначить Демешина заместителем генпрокурора
Сейчас он занимает пост начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса
Читать полностью