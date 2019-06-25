Раздавивший пациентку в Воронеже аппарат лучевой терапии не был зарегистрирован в России

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Проверка Росздравнадзора установила, что чешский аппарат гамма-терапии Teragam, из-за технического сбоя на котором в Воронежском онкологическом диспансере погибла женщина, не был зарегистрирован в России, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"По результатам проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия установлено, что медицинское изделие не зарегистрировано на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, незарегистрированный аппарат использовался в областном онкодиспансере на протяжении 14 лет.

По данным пресс-службы ведомства, главному врачу Воронежского областного онкологического диспансера выдано предписание до 22 июля устранить выявленные нарушения, составлено два административных протокола. "Материалы проверки переданы в Министерство здравоохранения Российской Федерации и следственные органы для принятия мер реагирования", - отмечается в сообщении.

2 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина, которая лечилась в медучреждении с 2018 года. По предварительным данным, у аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм: женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она погибла. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать комиссию из экспертов Росздравнадзора и специалистов Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники проведения проверки по этому факту. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").