Путин ожидает от молодежи инициатив по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного дальневосточного форума "Восток". Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия первого Всероссийского молодежного образовательного дальневосточного форума "Восток", объединившего в столице Приморья талантливых, энергичных молодых людей из России и рада зарубежных государств. Уверен, что ваш форум займет достойное место среди молодежных образовательных площадок страны, ведь он посвящен такой важной, востребованной теме, как развитие Дальнего Востока", - говорится в телеграмме.

Путин ожидает, что участники форума смогут предложить инициативы, "направленные на укрепление социально-экономического, геополитического потенциала этого уникального региона, повышение качества жизни людей".

Всероссийский молодежный образовательный дальневосточный форум "Восток" проходит с 25 июня с 3 июля во Владивостоке. Как сообщается на сайте мероприятия, на форуме ожидают около 600 участников в возрасте от 18 до 30 лет из России и ряда иностранных государств. Участники форума поборются за гранты Росмолодежи в размере 3 млн руб. Организаторами мероприятия выступают Росмолодежь, администрация Приморского края и ФГБУ "Роспредприниматель".