В МВД пока не разработан механизм конфискации автомобилей у нетрезвых водителей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. МВД России пока не разработало весь механизм конфискации автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов, в этом вопросе необходимо учесть множество моментов.

"Я не знаю, как это будет выглядеть на практике. Нужно учесть много моментов - соотношение административного и гражданского права. Человек ведь может, например, машину в аренду взять. Насколько мне известно, правового механизма такого нет. Но это мое частное мнение", - сказал он.

Ранее в МВД сообщали, что ведомство направило в правительство РФ предложения по законодательному закреплению возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители, находившиеся в состоянии опьянения.