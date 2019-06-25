Вильфанд объяснил, что самые жаркие дни лета предсказать невозможно

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Распространяемая информация о жарких днях, ожидаемых этим летом в средней полосе России, не является прогнозом, а лишь констатирует климатические нормы. Об этом ТАСС во вторник заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на Вильфанда сообщила, что самые жаркие дни лета ждут жителей средней полосы России в конце июля - начале августа.

"Долгосрочные прогнозы не позволяют прогнозировать динамику погоды по дням. Есть понятие климатических характеристик, когда осредняются температурные значения за большой промежуток времени, например, 140 лет наблюдений в Москве. И действительно, оказывается, что последний день июля и первый день августа - самые жаркие дни. Но речь идет о климате, а не о том, какая погода будет нынешним летом. Это же не прогноз", - сказал он.

Вильфанд добавил, что "нет ничего более постоянного для погоды, чем ее изменчивость", и угадать заранее, каким будет конец июля или начало августа невозможно.