Всероссийская летняя школа педагогов пройдет в Москве 4-5 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" совместно с институтом образования НИУ ВШЭ и онлайн-школой "Фоксфорд" 4-5 июля проведут II Всероссийскую летнюю школу для педагогов. Основными темами станут пути решения задач в рамках федеральных проектов "Учитель будущего" и "Цифровая образовательная среда" (входят в нацпроект "Образование"), сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе корпорации.

"Всероссийская летняя школа 4-5 июля состоится в институте образования НИУ ВШЭ в Москве. Мероприятие объединит директоров школ, педагогов и других участников системы образования", - говорится в сообщении.

Посмотреть выступления участников можно будет в прямом эфире, зарегистрировавшись на сайте учитель.club.

Отмечается, что на площадке мероприятия пройдет серия лекций и мастер-классов, посвященных таким темам, как геймификация в образовании и персонализированное обучение. "Участники поделятся опытом в работе с цифровыми ресурсами в школах, расскажут о методах повышения качества учебного процесса с помощью доступных инструментов, обсудят программы повышения квалификации педагогов", - добавили в пресс-службе.

По данным корпорации, школу посетят директор по технологической политике Microsoft в России Владислав Шершульский, замдиректора департамента образовательных программ НИУ ВШЭ Екатерина Ляховецкая, директор онлайн-школы "Фоксфорд" Алексей Половинкин, а также директор Центра управленческих и информационных технологий корпорации "Российский учебник" Наталья Агеева .