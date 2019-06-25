Как празднует 370-летие финский город Лаппеенранта

В 2019 году городу Лаппеенранта исполняется 370 лет. Весь год здесь будут проходить юбилейные мероприятия для горожан и гостей, а кульминацией празднования станет недельный фестиваль с 29 августа по 8 сентября. Лаппеенранта - административный центр провинции Южная Карелия, оживленный университетский и туристический город. В то же время это "зеленая" столица Финляндии: Лаппеенранта расположена на озере Сайма, четвертой по размерам системе пресноводных водоемов в Европе, и здесь высоко ценят чистоту окружающей среды. Лаппеенранта - одно из популярных туристических направлений Финляндии. Это единственный город Евросоюза, куда можно удобно добраться всеми видами транспорта: на поезде, на корабле, на машине, на самолете и даже на велосипеде из России: до границы всего 60 километров, а до Петербурга - 200. Такое расположение способствует тому, что город считается самым "русским" в Финляндии: россияне составляют 30% иностранных студентов и 40% пассажиропотока аэропорта Лаппеенранты. Также здесь работает общество Финляндия-Россия, основанное в 1944 году. История города Еще в XV веке поселение Вильманстранд (шведское название Лаппеенранты, в переводе "берег дикарей") было центром торговли сосновой смолой и дегтем. В 1649 году королева Швеции Кристина указом пожаловала поселению Вильманстранд городской статус и утвердила его герб - дикарь, опирающийся на дубину. На заре существования город развивался внутри Вильманстрандской крепости - она входила в систему оборонительных укреплений, соединявшей Хельсинки и Хамину. Постепенно Лаппеенранта расширялась, а территория внутри крепости стала считаться "старым городом". Между Швецией-Финляндией и Россией велись постоянные войны, и пограничный город попеременно занимали то шведы, то русские. Во второй половине XVIII века Лаппеенранту посещал А.В. Суворов, а в 1885 году - император Александр III с семьей. После открытия курорта и Сайменского канала здесь проводили лето зажиточные жители Петербурга. Теперь Лаппеенранта - важный культурно-исторический центр, и в юбилейный год здесь будет чем заняться всем - от спортсменов и театралов до любителей расслабленного семейного досуга. Фото в "старинной" раме для всех желающих С 2019 года в центре Лаппеенранты можно будет запечатлеть себя в огромных фоторамах на живописном фоне: одна из них установлена в прибрежном парке Рантапуйсто перед заливом, а сквозь другую, размещенную в крепости, виден городской пейзаж. С 2019 года в центре Лаппеенранты можно будет запечатлеть себя в огромных фоторамах на живописном фоне: одна из них установлена в прибрежном парке Рантапуйсто перед заливом, а сквозь другую, размещенную в крепости, виден городской пейзаж.

Места расположения рам выбрали в начале года голосованием на страницах Лаппеенранты в Facebook, а для размещения снимков администрация Лаппеенранты создала праздничные хештеги и группы в соцсетях. Много голосов получила набережная Rantaraitti - там аналогичную раму собираются установить в 2020 году или позже. Все они останутся на своих местах и после праздника.

Таким образом, запечатлеть себя на память в честь юбилея Лаппеенранты может любой. Мне бы хотелось, чтобы туристы побольше делились в соцсетях своими впечатлениями о Лаппеенранте и сделанными в городе снимками. Мирка Рахман Руководитель отдела маркетинга, туризма и обслуживания клиентов Лаппеенранты

Фоторамки разработал кузнец-художник Антти Ниеминен. Их размеры - 1,8 м в ширину и 2 м в высоту - позволяют сфотографироваться вместе с друзьями и близкими, а стиль исполнения и использованные материалы отражают историческое окружение крепости и парка.

Они сделаны из лиственницы, постепенно обретающей сероватый оттенок старины, и кортеновской стали, напоминающей заржавевший металл. В профиль они напоминают старинные рельефные рамы для картин. Информационные щиты, которые будут установлены поздней осенью на природной тропе у крепости, выполнены из этого же материала. Таким образом, единообразие стиля будет соблюдаться и в дальнейшем. Ханну Толонен Садовник города

Самый большой в Финляндии песчаный замок, до 1 сентября На берегу Сайменского озера, на полуострове Линнойтусниеми (Linnoitusniemi), в 16-й раз возвели масштабный песчаный замок. Каждый год скульптуры посвящают новой теме: от финских замков и Калевалы до морских приключений и джунглей. Тема 2019 года - 370-летняя история города. 20 скульптур замка выполнены мастерами из семи стран, на строительство сооружения ушло около 3 млн килограммов песка.

Прямо на территории замка есть кафе, киоск с мороженым, бесплатные аттракционы для детей разного возраста и другие развлечения для всей семьи: банджи-трамплин, надувной батут и паровозик. Территория открыта для свободного посещения все лето, а затем замок откроется снова 7 сентября в день мероприятия "Огни крепости". Озерные круизы, 17 мая - 14 сентября От Песчаного замка удобно отправиться на знакомство с озером Сайма и его окрестностями. В пункте туристической информации выдают в аренду велосипеды, каяки, доски для SUP-серфинга, гидроциклы и весельные лодки - вернуть их можно как через час, так и через месяц. Из городской гавани можно уехать в круиз по озеру Сайма к островам или пуститься в плавание по Сайменскому каналу до самого Выборга. Экскурсионный поезд, до 1 сентября От Песчаного замка стартуют и сухопутные маршруты: каждый час с 12 до 17 в обзорное путешествие по Лаппеенранте отправляется специальный поезд с аудиогидом (на финском и английском). Цена - от 2 евро для детей до 6 евро для взрослых, а семейный билет на двух взрослых и двух детей обойдется в 10 евро. Сесть в поезд и выйти из него можно на любой остановке. Городская ратуша Старейшая в Финляндии городская ратуша, построенная в 1829 году, будет открыта для свободного посещения 10 августа и 7 сентября с 10:00 до 14:00.

История Лаппеенранты в музеях 18 мая в Художественном музее открылась выставка "С берегов Саймы", которая проработает до начала ноября. А до середины сентября в Художественном музее идет выставка "А вот и мы!": ученики школы изобразительного искусства показали, какой они видят Лаппеенранту. С 19 октября в Музее Южной Карелии будут представлены фотографии Лаппеенранты, сделанные с середины ХХ века. Выставку "Вот мы и встретились, ведь ты еще приедешь" можно будет увидеть до марта 2020 года. Музыкальные концерты, 2 июня - 24 августа Традиция летних концертов зародилась в Финляндии в 1800-е годы, когда оркестр кавалерийского полка региона Уусимаа (Uusimaa) выступал в летних парках. В Лаппеенранте концерты регулярно проходят уже более 100 лет. Выступления местных оркестров, музыкальных и хоровых коллективов проходят на портовой площади по вторникам, четвергам и субботам вечером. Международная большая ярмарка на портовой площади и в парке Рантапуйсто С 27 по 30 июня продавцы из более чем 30 стран представят продукцию национальной кухни, а огромный цветочный магазин из Нидерландов выставит великолепные цветы по доступным ценам.

Традиционные драгунские разъезды, до 31 июля Со среды по воскресенье, за исключением дождливых дней, территорию порта объезжают драгуны, одетые в традиционные красные рейтузы и полосатые ментики. С ними можно будет свободно фотографироваться на память.

Велосостязание "Заезд дикаря", 20-21 июля Гонщики национального уровня и зарубежные участники соревнования проедут по живописным сельским дорогам и городским кварталам Лаппеенранты, в том числе через идиллический район Ракуунамяки. В это же время в городе пройдет детская спринтерская велогонка и другие спортивные мероприятия. Дни старого города в крепости, 9-11 августа Во вторые выходные августа в Лаппеенранте традиционно проходят дни старого города. В исторической крепости пройдут мероприятия для всей семьи и выступления с народными танцами и песнями. Гала-балет в театре Лаппеенранты, 30-31 августа Гала-балет проводится в Лаппеенранте уже в десятый раз, его организует компания NordicDance Makers при содействии городских властей. На большой сцене городского театра выступят звезды Бостонского балета и американского театра балета, в репертуар войдут как классические, так и современные постановки. "Портовые огни", 31 августа Летний сезон в Лаппеенранте завершится вечерним праздником для всей семьи: факелы, световое шоу, театральные и музыкальные представления - все это в порту и прибрежном парке.