Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось почти на треть

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число выпускников, сдавших единый госэказмен по русскому языку на 100 баллов в 2019 году, сократилось более чем на 1 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Такие данные ТАСС привели во вторник в пресс-службе Рособрнадзора.

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Так, экзамен по русскому в прошлом году сдавали 645 тыс. выпускников, 3,7 тыс. из них получили 100 баллов. В 2019 году ЕГЭ по данному предмету сдавали 664 тыс., стобалльниками стали 2,59 тыс. абитуриентов.

Кроме того, минимальный порог для получения аттестата в 2018 году не преодолели 0,5% выпускников, в текущем году без учета пересдач в резервные дни - 0,6%.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.

Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.