Комитет Думы поддержал перенос выдачи "гектаров" в Бурятии и Забайкалье на 1 августа

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о распространении механизма "дальневосточного гектара" на Бурятию и Забайкалье с учетом нескольких поправок, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Предоставление "дальневосточных гектаров" в этих регионах планировалось начать с 1 июля.

"Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал во вторник, 25 июня, нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о распространении программы "Дальневосточный гектар" на республику Бурятия и Забайкальский край", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной версии, сроки завершения организационно-технической работы и запуска механизма предлагается перенести с 1 июля на 1 августа. Другая поправка предусматривает, что все решения, связанные с установлением границ охранных зон Байкала, будут проходить обязательное публичное обсуждение, при этом за основу будет взят механизм Федерального портала проектов нормативных правовых актов. Планируется не только указывать координаты зон, но и размещать для ознакомления картографические материалы.

"Одной из существенных норм документа является сохранение заповедных земель, которые находятся вокруг Байкала. В законопроекте изначально было предложено поставить на кадастровый учет в очень сжатые сроки все границы охранных зон Байкала, а их немало. В этой связи возник вопрос о публичности этой процедуры", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Николая Николаева.

Программа "Дальневосточный гектар" на территории недавно присоединившихся к Дальнему Востоку регионов - Бурятии и Забайкальского края - будет реализована в три этапа: с 1 августа 2019 года право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - дальневосточники, и уже после этого, с 1 августа 2020 года, "дальневосточный гектар" на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут оформить все россияне.