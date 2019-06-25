Форум "Инженеры будущего" соберет в Оренбургской области молодых специалистов из 43 стран

ТАСС, 25 июня. Инженеры из 43 стран мира примут участие в международном форуме "Инженеры будущего-2019", который пройдет в Оренбургской области со 2 по 13 июля на базе центра для детей и молодежи "Янтарь", сообщается во вторник на портале регионального правительства.

"Регистрация участников на форум завершена. Молодые инженеры 43 стран мира примут участие в форуме "Инженеры будущего". Форум является важным событием не только в российской промышленности, но и благодаря укреплению международного авторитета за последние годы стал заметным мировым событием", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в этом году в Россию приедут ранее не принимавшие участие в форуме представители Алжира, Боснии и Герцеговины, Габона, Ганы, Гватемалы, Гвинеи-Бисау и нескольких других стран. Из опытных участников отмечают в том числе инженеров из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Казахстана и Таджикистана.

Оренбургскую область на форуме представит делегация, в число которой вошли студенты инженерных специальностей Оренбургского государственного университета, работники предприятий "Уральская сталь", "Стрела", "Газпром добыча Оренбург", Орский машиностроительный завод.

Образовательная программа форума в этом году будет включать в себя 10 факультетов, в числе которых авиационный, аэрокосмический, судостроительный, а также факультеты научных основ инженерной деятельности, цифровых технологий, организации производства и развития проектных команд и базовых управленческих навыков. Деловая программа, которая будет проходить с 5 по 10 июля, предполагает различные форматы: круглые столы, панельные дискуссии, конференции, мастер-классы, презентации, дебаты, тренинги и деловые игры. Кроме того, для участников подготовили спортивную, развлекательную и экскурсионную программы.

Форум "Инженеры будущего" проводится Союзом машиностроителей с 2011 года. За восемь лет в мероприятии приняли участие около 14 тыс. молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов из 400 промышленных компаний и 85 вузов. В рамках форума в 2019 году молодые специалисты до 30 лет, представившие лучшие проекты, получат гранты от Росмолодежи в размере до 3 млн рублей.