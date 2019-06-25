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Уроки по волонтерству могут включить в школьную программу

Минпросвещения, Ассоциация волонтерских центров, "Волонтеры-медики" и Российское движение школьников и "Волонтеры Победы" могут стать ответственными исполнителями

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Школьную программу планируется дополнить уроками по волонтерству. Соответствующие рекомендации для субъектов РФ требуется разработать к ноябрю 2019 года, следует из плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в РФ до 2025 года, имеющегося в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Так, документ предусматривает "включение уроков, посвященных добровольчеству, в образовательную программу общеобразовательных организаций".

Среди ответственных исполнителей - Минпросвещения, Ассоциация волонтерских центров, "Волонтеры-медики", Российское движение школьников и "Волонтеры Победы".

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