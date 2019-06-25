Программу "Дальневосточный гектар" распространят на земли около крупных городов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России планирует расширить объем земель, которые возможно получить по программе "Дальневосточный гектар", за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Сейчас мы хотим помочь им [участникам программы "Дальневосточный гектар"] в двух вопросах. Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов, так как там уже есть инфраструктура", - приводят его слова в материале.

По словам Трутнева, буферные зоны нельзя убрать полностью, города должны расти и развиваться. "Но мы попросили всех губернаторов ДФО их сократить. Эта работа идет, и людям будут предоставлены дополнительные возможности получения земельных участков", - добавил он.

Так, в Приморье предлагается сократить буферную зону вокруг Владивостока с 20 до 10 км, сделать доступными для получения земли в районе Находки. Отмечается, что по итогам прошлого года площадь закрытых для дальневосточного гектара зон сократилась на 10,3 млн га. Таким образом, сейчас для получения в рамках программы доступно более 200 млн га.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане России могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.