Опрос: почти 50% украинцев готовы поддержать особый статус для Донбасса

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Почти половина украинцев (49,5%) готовы поддержать предоставление ныне неподконтрольным правительству районам Донецкой и Луганской областей автономного статуса ради прекращения боевых действий. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг".

Однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, передает телеканал "112 Украина". Еще 29,1% заявили, что "скорее поддержали бы".

Уверенно против этого высказались 17,5% опрошенных. Скорее не поддержали бы такую идею 13,2% респондентов.

Опрос был проведен с 13 по 19 июня 2019 года методом личного интервью по месту проживания респондента. Было опрошено 3 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность - 1,8%.

В основе урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения. Помимо прекращения огня и восстановления экономических связей с остальной территорией Украины они предполагают также проведение в стране конституционной реформы и предоставление региону особого статуса.