Спецпредставитель президента по экологии выступил за ограничение туризма на Байкале

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поток туристов на озеро Байкал должен быть ограничен ради сохранения экологической обстановки, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.

"Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок - то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал", - сообщил спецпредставитель президента.

Он отметил, что туристическая индустрия становится проблемой для экологии озера. "Бытовые отходы растут неимоверными темпами, на Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много диких туристов. На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера. Ни у одной из них не строятся очистные сооружения, все идет в Байкал, тонны мусора валяются прямо на берегу", - заявил Иванов.

Всероссийский водный конгресс, посвященный теме "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны", проходит в Москве с 24 по 26 июня. Конгресс проводится Советом Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства РФ. В нем принимают руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов России, представители отраслевых промышленных союзов и объединений, а также водопользователи из всех отраслей экономики.

Помимо национального проекта "Экология" эксперты форума обсудят федеральные проекты "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Внедрение наилучших доступных технологий".