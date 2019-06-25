В Кремле пока не ознакомились с обращением актеров МХАТ им. Горького о худруке театра

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. В Кремле пока не ознакомились с видеообращением к президенту России Владимиру Путину, в котором актеры МХАТ имени Горького просят главу государства вернуть Татьяну Доронину на пост директора и художественного руководителя театра.

"Пока мы не видели", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также указал на то, что вопросы назначения художественных руководителей театров не относятся к компетенции президента. "Честно говоря, я никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства", - сказал он.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Дорониной, оставившей в декабре 2018 года пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.

Позднее, комментируя это обращение, в Минкультуры отметили, что "Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТ, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра".

О театре

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.