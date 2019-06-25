Роспотребнадзор работает над созданием онлайн-карты чистой воды на территории страны

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора планируют через несколько лет представить онлайн-карту с индикаторами качества воды в регионах РФ, сообщила глава ведомства Анна Попова во вторник на Всероссийском водном конгрессе в Москве.

"Через короткое количество лет мы должны представить интерактивную карту, которая, на наш взгляд, должна иметь несколько слоев. Это слой для потребителя - ему, наверно, неважно знать концентрацию, ему важно знать индикатор, возможно, цветовой. Мы сегодня анализируем, изучаем с учеными-социологами, возможна ли такая индикация для интерактивной карты для населения, чтобы человек знал, хорошая или опасная вода. Также слой для профессионалов, слой для управленцев, которые будут подсказывать, как и что делать", - сказала она.

Попова отметила, что для решения экологических вопросов крайне важно взаимодействие с профессиональным сообществом, и предложила сделать конгресс международным. "Взаимодействие с сообществом, которое занимается проблемами водоснабжения и в бизнесе, и в науке, и в государственном управлении - очень важно для нас, потому что это большой объем обратной связи, мы лучше понимаем, как делать правильно. Большая программа конгресса предполагает огромное количество участников - это очень здорово, и мне кажется было бы важно, учитывая взрывной рост насыщенности форума и интереса к нему, сделать этот форум международным", - добавила она.

Совет Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства РФ проводит конгресс по теме "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны" в Москве с 24 по 26 июня. Организаторы форума ожидают, что его посетят около 2 тыс. человек, среди которых руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов, представители отраслевых промышленных союзов и объединений. Они обсудят нацпроект "Экология" и включенные в него федеральные проекты, в том числе "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Внедрение наилучших доступных технологий" и другие.