В СФ просят главу МЭР предусмотреть в проекте об аттестации гидов экзамен на русском языке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой предусмотреть в разрабатываемом законопроекте об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников экзамен на необходимые знания и компетенции на русском языке и обязательность российского гражданства. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"В законопроекте требование о наличии гражданства Российской Федерации установлено только в отношении гидов-переводчиков. Предлагается распространить данное требование на экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников. В законопроекте также необходимо предусмотреть возможность исполнительным органам власти проводить устный и письменный теоретический и практический экзамен на русском языке для экскурсоводов и на русском и иностранном языке для гидов-переводчиков", - говорится в письме.

Как отмечает сенатор, в законопроекте экскурсовод и гид-переводчик определяются как лица, оказывающие услуги на туристских маршрутах. Кутепов предлагает заменить слова "туристский маршрут" на понятие "территория РФ".

"Получается, что если группа передвигается вне каких-то маршрутов или физическое лицо заявит, что в данный момент передвигается с группой вне какого-либо определенного маршрута, то на него уже не распространяются требования о гражданстве Российской Федерации и другие требования, предъявляемые к экскурсоводам и гидам-переводчикам", - подчеркнул Кутепов в письме.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ разрабатывает законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. В нем прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, а также фиксируются профессиональные стандарты для деятельности инструкторов-проводников, от которых зависит безопасность туристов. Кроме того, законопроектом определяются уровни сложности маршрутов, требования к ним, их классификация (водные, горные, подземные и другие).

В настоящее время законопроектом занимается Министерство экономического развития РФ, это связано с передачей Ростуризма в ведение ведомства.