Новый мэр Липецка пообещала активно поддерживать самоуправление жителей города

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новый мэр Липецка Евгения Уваркина, которую во вторник избрали на должность депутаты Липецкого городского совета, планирует поддерживать и развивать самоуправление жителей и создать в структуре городской администрации новый департамент по взаимодействию с территориальными органами местного самоуправления (ТОС). О своих планах Уваркина рассказала журналистам после вступления в должность.

"Мы должны правильно работать с активными гражданами, по сути, это и есть наши территориальные органы самоуправления. Необходимо перестроить качественное взаимодействие между департаментами, с жителями, с депутатами, для того чтобы определять приоритеты, которые нам необходимо решать в первую очередь. И мы это уже начали делать: развитие ТОС, поддержка ТОС, поддержка и развитие активности жителей. Мы просто должны слышать людей и решать те задачи, которые они определяют главными для себя", - сказала Уваркина.

Она добавила, что в структуре администрации Липецка планирует создать отдельный департамент по взаимодействию с ТОС. "Руководители городских округов должны будут перестроить работу, чтобы более активно общаться с жителями. Только качественно взаимодействие с жителями способно раскрыть потенциал нашего города, чтобы наш Липецк стал городом лучших проектов, достойным для проживания в нем молодых людей, которые захотят в нем жить и будут иметь все возможности для своей реализации", - добавила она.

По ее словам, она также займется формированием правильного городского общественного пространства, будет привлекать к этому активных жителей Липецка и представителей бизнеса.

Во вторник депутаты Липецкого городского совета тайным голосованием избрали главой города Липецка Евгению Уваркину, которая с 1 апреля исполняла обязанности врио главы Липецка. Согласно Уставу Липецка, Уваркина сразу после избрания принесла присягу и вступила в должность. Выборы мэра Липецка прошли в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Иванова, которую депутаты горсовета приняли 29 марта.