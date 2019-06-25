Спецпредставитель президента РФ предложил создать орган по контролю за чистотой воды

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает целесообразным создать орган, который регулярно занимался бы проблемами чистоты водных ресурсов страны.

"Может быть, нам стоит подумать о создании некоего органа - я сам до конца не понимаю его функционального направления деятельности - который занимался бы чистотой воды во всех ее аспектах на постоянной основе, а не один раз в год на конгрессе", - сказал он на Всероссийском водном конгрессе в Москве.

Совет Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства РФ проводит конгресс по теме "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны" в столице с 24 по 26 июня. Организаторы форума ожидают, что его посетят около 2 тыс. человек, среди которых руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов, представители отраслевых промышленных союзов и объединений. Они обсудят нацпроект "Экология" и включенные в него федеральные проекты, в том числе "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Внедрение наилучших доступных технологий" и другие.