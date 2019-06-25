"Аквасиб" не смог оспорить решение о незаконности строительства завода на берегу Байкала

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Судебная коллегия Иркутского областного суда на заседании во вторник не удовлетворила апелляцию компании "Аквасиб", которая обжаловала решение предыдущей инстанции о признании незаконным разрешения на строительство завода по розливу воды из Байкала, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно о строительстве завода по розливу воды на Байкале

"Судебная коллегия по административным делам определила решение Кировского районного суда Иркутска оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья Елена Бутина.

Она уточнила, что решение суда вступает в силу в день вынесения. "Аквасиб" может его обжаловать в течение шести месяцев.

В судебном заседании адвокаты компании ходатайствовали о том, чтобы суд назначил экспертизу, которая бы подтвердила или опровергла наличие уникального болота на земельном участке, где было начато строительство завода. Суд ходатайство не удовлетворил. Представители "Аквасиба" настаивали на том, что доказательств наличия ценного болота, где останавливаются краснокнижные птицы, истец (природоохранная прокуратура) не представил, а нарушения, допущенные компанией при проведении общественных слушаний по проекту строительства завода, были незначительны.

Решение о незаконности

27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконными положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство, выданные компании "Аквасиб", которая на основании этих документов в январе начала строить завод на берегу Байкала. Одним из доводов природоохранной прокуратуры, которая подавала иск с требованием запретить строительство, было то, что общественные слушания по проекту прошли с нарушениями.

Проведение слушаний является одним из условий получения инвестором заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство. Прокуратура также настаивала на том, что стройка затрагивает болото, где во время миграции останавливаются редкие птицы.

Инвестиции в строительство завода по розливу байкальской воды составляют около 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, вывести предприятие на полную мощность - в 2021 году, 20% продукции должны были пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Южную Корею, Монголию. Основным владельцем "Аквасиба" является Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.

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