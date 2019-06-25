Парк флоры и фауны Хайнаня использует ледяной торт для спасения панд от жары

ХАЙКОУ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Парка тропической флоры и фауны в южной китайской провинции Хайнань применяют новые методы, которые позволяют животным легче переносить изнуряющую жару. Как сообщила газета "Хайнань жибао", для обитающих в парке панд готовят специальный ледяной торт, приготовленный из замороженного сока арбуза, ростков бамбука и других любимых продуктов этих медведей.

Как пишет издание, необычное лакомство состоит из двух слоев: основание готовится из замороженного арбуза, сверху укладываются фрукты - яблоки, виноград, и, конечно, бамбук - любимое лакомство панды. Сотрудники парка отмечают, что ледяной торт, с одной стороны, помогает животным легче перенести летний зной, а с другой достаточно питателен - фруктовые соки в сочетании с бамбуком поддерживают баланс необходимых веществ в организме животного.

Наряду с "блюдами на заказ", для панд также оборудовали специальную комнату, где они могут охладиться, отдохнуть от посетителей и жары.

Что касается других обитателей парка - тигров, жирафов, бегемотов, то для вольеры для них оборудовали бассейнами, специальными душевыми, установили там вентиляторы и другие устройства, помогающие перенести летнее пекло. Как пишет газета, в парке строятся навесы, высаживаются зеленые насаждения, чтобы увеличить площадь затененной территории.

По информации "Хайнань жибао", благодаря усилиям смотрителей и работников парка ни одно животное не пострадало от перегрева.

Средняя температура воздуха на острове Хайнань в эти дни превысила отметку в 30 градусов. Однако самый жаркий период еще впереди - в Китае его называют "футянь", что в переводе на русский означает три самые знойные декады лета. По лунному календарю "футянь" наступит 12 июля и продлится до 20 августа.