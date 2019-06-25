Главный психиатр Минздрава предложил ввести "мужские дни" в женских консультациях

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Посещение мужчинами женских консультаций поможет будущим папам лучше понять состояние женщины во время беременности, считает главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

"Там [в женских консультациях] еще нужно сделать "мужские дни", чтобы мужчины понимали, что такое беременность, чтобы помогали и не считали, что это женские капризы. Любая поддержка мужчины, влияет очень сильно не только на женщину, но и на плод", - сказал он во вторник в ходе круглого стола, посвященного формированию здорового образа жизни и проблеме подростковой наркомании.

Как пояснил ТАСС Кекелидзе, мужчина вместе с женщиной должен слушать информацию, которая рассказывается в женских консультациях и иметь представление о том, как работает женский организм и что такое беременность.

Говоря о проблемах вредных привычек среди будущих мам, Кекелидзе также отметил, что почти 20% беременнных не бросают курить после того, как узнали о своем положении. В связи с этим врач считает, что женские консультации должны более интенсивно работать с пациентками с точки зрения психииатрии и психики человека.