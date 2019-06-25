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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Почти 21 млн пользователей соцсетей посмотрели трансляцию прямой линии с Путиным

Согласно исследованию Института развития интернета, трансляция попала в тренды YouTube и стала главной темой поисковых запросов россиян

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", вышедшая 20 июня, побила рекорд популярности в интернете. В социальных сетях трансляцию передачи посмотрели почти 21 млн человек, соответствующее исследование провел Институт развития интернета (ИРИ).

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"Прошедшая 20 июня прямая линия оказалась самой популярной у интернет-пользователей. В социальных сетях официальную трансляцию посмотрели в 1,5 раза больше человек, чем годом ранее - 20,7 млн человек: 8,6 млн - в соцсети "Одноклассники", 8,4 млн - "ВКонтакте", 3,7 млн пользователей на YouTube", - говорится тексте исследования, поступившем в ТАСС во вторник.

По данным института, трансляция попала в тренды YouTube и стала главной темой поисковых запросов россиян, суммарно набрав в поисковых системах "Яндекс" и Google более 400 тыс. запросов за день. "Кроме того, по статистике Google Trends, запрос со словосочетанием "прямая линия" в этот день оказался самым популярным у россиян за последние пять лет. Большинство пользователей искали ссылки на трансляцию в сети", - отмечается в документе.

Согласно исследованию ИРИ, самым обсуждаемым в сети стал вопрос блогера Амирана Сардарова о суверенном интернете, в конце которого он прорекламировал свою точку по продаже шаурмы. "Видео с вопросом поднялось на первое место в тренды YouTube... и набрало 1 млн просмотров, а видео в Instagram блогера набрало 2,5 млн просмотров. Необычный рекламный ход породил огромное количество шуток и мемов в интернет-среде", - пояснили в институте.

Кроме того, согласно данным ИРИ, прямая линия этого года отличалась активным использованием мобильных гаджетов. "На официальный сайт прямой линии 65% посетителей заходили с мобильного телефона. Официальное приложение прямой линии "Москва Путину" в день прямой линии оказалось на третьей строчке в топе App Store в разделе "Фото и видео", обойдя по популярности приложения для обработки фото Prisma, Lightroom и другие", - говорится в тексте.

Передача "Прямая линия с Владимиром Путиным", во время которой президент РФ отвечал на вопросы граждан страны, продолжалась 4 часа 8 минут. За это время он ответил на 81 вопрос.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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