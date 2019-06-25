Губернаторы накануне Госсовета обсудили введение льгот на ОСАГО за соблюдение ПДД

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Главы регионов, участвующие в семинаре по подготовке заседания Госсовета на тему развития автодорог и безопасности дорожного движения, обсуждают возможности введения льгот на тарифы КАСКО и ОСАГО для соблюдающих ПДД водителей. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Ленинградской области, руководитель подгруппы "Безопасность и организация дорожного движения" рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Александр Дрозденко.

Как сказал он в кулуарах двухдневного совещания, которое проходит на базе мастерской управления "Сенеж", эти предложения были высказаны участниками встречи и могут быть озвучены на заседании Госсовета, которое состоится 26 июня под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Гражданину, который в течение 3-4 лет соблюдает правила дорожного движения, нужно давать серьезную скидку при заключении договора и обязательного, и добровольного страхования", - сказал Дрозденко. По его словам, в Европе скидка для законопослушных водителей достигает 25%.

"Мы должны дать стимулы гражданам соблюдать ПДД. Мы должны дать морковку, когда гражданин должен понимать, что, соблюдая правила дорожного движения из года в год, он получает бонусы", - уточнил Дрозденко.

Вместе с тем для нарушителей ПДД, по словам главы Ленинградской области, нужно увеличивать страховой взнос. Также Дрозденко рассказал о прозвучавшей на семинаре инициативе ввести наказание в виде лишения прав на срок до года за систематическое нарушение скоростного режима.