Эксперт: половина поздних выявлений рака связана с тем, что врачи пропускают симптомы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Половина случаев позднего выявления онкологических заболеваний происходит из-за того, что врачи игнорируют его симптомы на ранних стадиях. Об этом во вторник на конференции "ОМС: права и новые возможности российских пациентов" сообщил председатель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

"Примерно половина пациентов с поздним выявлением онкологических заболеваний побывала у профильного специалиста", - сказал он. По мнению Березникова, это говорит об отсутствии достаточного уровня настороженности как у врача, так и у пациента.

По словам Березникова, в половине этих случаев у врача в карточке написаны признаки и симптомы, которые могли бы позволить заподозрить онкологическое заболевание.

При этом Березников отметил, что 30% от тех, у кого рак выявлен на третьей-четвертой стадии, - это люди, не обратившиеся за медицинской помощью ни разу. Они приходят тогда, когда онкологи уже помочь не в состоянии.