Глава Тверской области пригласил Путина на национальный форум "Реки России" в Завидово

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил президента России Владимира Путина на национальный форум "Реки России", который состоится 2 июля 2019 года в селе Завидово Тверской области.

"[В регионе в этом году будет] национальный форум "Реки России". Мы очень ждем Вас, приглашали Вас, хотим представить программу", - сказал он на встрече с главой государства.

По словам Рудени, это мероприятие проходит в области уже шесть лет, и три года оно носит название национального туристского форума "Реки России". "В этом году он будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел", - рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что в районе Завидово в рамках этой программы также будет запущено речное сообщение до Санкт-Петербурга, а также до Астрахани и Каспийского моря.

Рост производства

Руденя доложил президенту о росте промпроизводства в регионе. По его словам, этот показатель в Тверской области опережает средний по России. Также он сообщил о росте производства сельхозпродукции и оборота розничной продукции.

Губернатор региона также отчитался о погашении задолженности по зарплате на Торжокском вагоностроительном заводе. Он напомнил, что это предприятие, оказавшееся на грани банкротства, выкупил "Трансмашхолдинг".

"Торжок полностью погасил зарплату до рубля, и теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое", - сказал Руденя. Он добавил, что все рабочие места на заводе сохранены, а также организованы дополнительные.

Губернатор сообщил президенту и о высокой загруженности Тверского вагоностроительного завода, который ранее посещал Путин. "Они просили передать слова благодарности за заказы. Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8-11 лет", - добавил он.

Строительство

Область в текущем году улучшила показатели по строительству, отметил губернатор. Он рассказал президенту и о решении проблемы по расселению ветхого и аварийного жилья. "Сейчас приняли изменения в генеральный план города Твери, решили сохранить исторический центр, потому что Тверь - это второй город в России, который получил генеральный план", - отметил губернатор.

Говоря о других сферах экономики, Руденя рассказал о положении дел в области сельского хозяйства. В частности, он сосредоточил свой доклад на успехах молокоперерабатывающей промышленности. "Ясно, что, конечно, темпы недостаточные, есть желание увеличить. Поэтому приготовили несколько предложений, в том числе документ по ускоренному вводу земли в оборот", - сказал глава региона.

По данным Рудени, все показатели по заработной плате, достижения которых требует майский указа президента, выполняются. При этом безработица составляет в Тверской области 0,6%, что, по заверениям губернатора, является одним из лучших показателей по стране. "Более 20 тыс. местных граждан получили рабочие места, где они могут работать. Поэтому мы максимально движемся по пути восстановления наших рабочих мест за коренным населением", - указал в своем докладе Руденя.

Губернатор Тверской области посетовал на низкую рождаемость и сообщил, что в регионе разработаны специальные меры. В целом же, характеризуя финансово-экономическое положение области, Руденя подчеркнул, что на фоне роста доходов консолидированного бюджета на 12% выросли и расходы, что было обусловлено необходимостью развития региона.