{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти каждый пятый запрос в поисковике "Яндекса" является голосовым

Голосовым помощником чаще пользуются дети и пожилые, рассказал операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Голосовой помощник "Алиса" в основном используют дети и пожилая аудитория. Почти каждый пятый запрос в поисковом приложении "Яндекса" является голосовым, сообщил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Кем используются сегодня голосовые помощники? В основном это мегапопулярная тема среди детей и среди пожилых. Вот для них возможность взаимодействовать с голосовым устройством очень понятна и естественна", - сказал Абовский на заседании делового клуба "Соломон" (некоммерческая организация для общения представителей бизнеса, науки, культуры и искусства).

Он уточнил, что голосовым является каждый второй запрос в приложениях "Яндекс. Навигатор" и "Яндекс. Карты". "Этим пользуются и будут пользоваться", - отметил Абовский.

Теги
Россия
Сестра Быстрицкой планирует установить на ее могиле памятник женской красоте
Созданием этой работы займутся братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян
Читать полностью