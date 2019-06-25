Почти каждый пятый запрос в поисковике "Яндекса" является голосовым

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Голосовой помощник "Алиса" в основном используют дети и пожилая аудитория. Почти каждый пятый запрос в поисковом приложении "Яндекса" является голосовым, сообщил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Кем используются сегодня голосовые помощники? В основном это мегапопулярная тема среди детей и среди пожилых. Вот для них возможность взаимодействовать с голосовым устройством очень понятна и естественна", - сказал Абовский на заседании делового клуба "Соломон" (некоммерческая организация для общения представителей бизнеса, науки, культуры и искусства).

Он уточнил, что голосовым является каждый второй запрос в приложениях "Яндекс. Навигатор" и "Яндекс. Карты". "Этим пользуются и будут пользоваться", - отметил Абовский.