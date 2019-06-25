Назарбаев перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и сотрудники его канцелярии перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от ЧП в городе Арысь, где в понедельник произошел взрыв на армейском складе боеприпасов. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.

"В эти дни абсолютно все казахстанцы сопереживают жителям города Арысь. Нурсултан Назарбаев обеспокоен судьбой людей, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия. С целью оказания помощи Елбасы (лидер нации) и сотрудники канцелярии первого президента перечислили свой однодневный заработок в соответствующий фонд. Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными к случившейся трагедии и беде наших граждан", - написал Укибай.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека. Жителей города эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Население Арыси составляет порядка 45 тыс. человек.