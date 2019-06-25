Маршрут сельского туризма представили китайской делегации на выставке в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июня. /ТАСС/. Туристический маршрут в село Ивановка Ивановского района Амурской области представили китайской делегации в рамках российско-китайской ярмарки культуры и искусства, которая одновременно проходит на двух берегах пограничной реки Амур. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Приамурья.

Ивановка много лет является одним из самых популярных туристических направлений в регионе, в том числе у иностранцев. Ежегодно село посещают около 10 тыс. путешественников. Кроме китайских групп, приезжают индивидуальные туристы из Японии, Таиланда, Канады, Польши, Чехии.

"В Амурскую область из провинции Хэйлунцзян прибыла делегация представителей туристических компаний. Для них организовали поездку в село Ивановка (Ивановский район), где состоялась презентация маршрута сельского туризма. Презентация маршрута сельского туризма прошла в рамках Х международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства", который является одним из самых крупных событийных мероприятий региона", - говорится в сообщении.

Делегации показали в Ивановке деревянную русскую избу, познакомили с бытом крестьян-первопоселенцев, а также один из старейших православных храмов Амурской области - храм Иоанна Богослова, построенный и освященный в 1866 году.

"Вообще сельский туризм в Китае сейчас очень популярен <...> То, что сегодня нам показали, мы обязательно презентуем у себя и будем предлагать туристам ехать в Амурскую область. Посетить все эти объекты можно в течение одного дня", - процитировали в сообщении слова генерального директора Хэйхэской международной туристической компании "Син Чэн" Лю Син И.

Отмечается, что туристам в Ивановке предлагают на выбор несколько маршрутов, в том числе с расселением в семьях, путешественники могут узнать о православных святынях, историко-культурном наследии, посетить аэрокосмический музей, местный зоопарк "Дом природы". В июле этого года село отметит 155-летний юбилей. в настоящее время ведется благоустройство парковой зоны, установка новых арт-объектов. Все это позволит привлечь туристов и гостей из других регионов.

Туристическая инфраструктура Ивановки

Как сообщила ТАСС первый заместитель регионального министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева, село Ивановка по итогам работы за 2018 год стало самым популярным объектом сельского туризма в регионе. Оно находится близко к областному центру, имеет свою историю и традиции.

Как сообщила ТАСС директор ивановского районного историко-краеведческого музея Оксана Литовченко, сельский туризм в Ивановке развивают уже около десяти лет, но в последние годы туристов стало больше, в основном они едут из Китая, причем с юга. В туристической инфраструктуре села задействован не только музей, но и дом культуры, который помогает организовать концерты, выступления в русских национальных костюмах. В селе открыты усадьбы местных жителей, где для посетителей проводят чайную церемонию и экскурсию на огород, есть библиотека, пришкольный участок, где педагоги с учениками выращивают овощи, пекарня, поставляющая караваи для встреч с традиционным хлебом-солью и частное кафе, где предлагают обеды из экологически чистых продуктов. На заработанные от продажи билетов средства музей приобрел новые национальные костюмы, оргтехнику, полностью обновил витрины и оборудование.

Село Ивановка является административным центром Ивановского района Приамурья. Расположено в 35 км от областного центра. Основано в 1864 году. Население около 6,5 тыс. человек.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе. Она проходит одновременно на двух берегах пограничной реки Амур - в российском городе Благовещенске и китайском Хэйхэ. Мероприятия организуются синхронно в двух государствах. В этом году ярмарка проходит в десятый раз.

Ранее сообщалось, что на фестивале в этом году соберутся более 1 тыс. участников - вокалистов, хореографов, музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, писателей. Запланировано проведение более 60 проектов. Ожидается, что мероприятие посетят около 300 тыс. граждан двух государств.