Валдис Пельш получил звание почетного профессора Московского университета

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский телеведущий Валдис Пельш и член-делегат Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики профессор Йидэ Ма стали почетными профессорами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом во вторник сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на церемонии вручения выпускникам дипломов с отличием.

"В 2016 году Валдис снял документальный фильм "Самый умный в мире небоскреб". Фильм, снятый с любовью к своей альма-матер, представляет собой увлекательную экскурсию по главному зданию, в котором, как в большом городе, есть свои улицы, музеи, приметы и традиции", - сказал Садовничий со сцены перед присвоением.

Он рассказал, что Пельш с первых лет обучения проявил себя активным и талантливым молодым человеком, состоял в студенческом театре, где сыграл свою первую драматическую роль. В стенах МГУ он организовал известную музыкальную группу "Несчастный случай".

Объявляя решение о присвоении звания Йидэ Ма, Садовничий отметил, что профессор внес в большой вклад в дело защиты интеллектуальной собственности и плодотворное сотрудничество с Московским университетом. "Ученый совет МГУ принял решение о присвоении Вам звания "Почетный профессор Московского университета", - сказал Садовничий.