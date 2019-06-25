Дума вводит упрощенную выдачу вида на жительство и разрешений на временное проживание

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об упрощении порядка выдачи вида на жительство и разрешения на временное проживание для отдельных категорий лиц.

Законопроект направлен на упрощение порядка предоставления русскоязычным иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство. В частности, предлагается без учета утверждаемой кабмином квоты выдавать разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с гражданами РФ и инвестирующим в российскую экономику в объеме, который определит правительство. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению соотечественников.

Документом предусмотрен и упрощенный порядок выдачи вида на жительство для граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих постоянно на территории Украины, беженцев и тех, кто получил убежище на территории РФ.

Помимо этого, законопроектом предлагается сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство. Разработчики также существенно расширяют круг лиц, которые могут получить вид на жительство в РФ без разрешения на временное проживание. К ним относятся те, кто родился в РСФСР и был гражданином СССР, у кого есть родители или дети - граждане РФ, а также высококвалифицированные специалисты, не менее полугода работающие в России.

Новеллой законопроекта также является введение бессрочного вида на жительство. Но при этом уточняется, что вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в РФ территориальные органы МВД.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня 2018 года.