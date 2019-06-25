Фельдшер скорой помощи в Башкирии отказалась помочь больному с инсультом

УФА, 25 июня. /ТАСС/. Следственные органы проверяют информацию о том, что фельдшер в селе Булгаково под Уфой отказалась помочь мужчине, которому стало плохо на улице, несмотря на призывы прохожих. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Следственного управления СК РФ по Башкирии.

Очевидцы выложили в социальной сети "ВКонтакте" видеозапись, на которой женщина в медицинском халате, предположительно, фельдшер, сидит в автомобиле скорой помощи с телефоном в руках, не реагирует на просьбы о помощи мужчине, а потом посылает одну из прохожих "к чертовой матери".

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в селе Булгаково фельдшер, находясь рядом с мужчиной, которому внезапно стало плохо, отказался оказать первую медицинскую помощь. По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, помощь мужчине оказала другая бригада медиков, приехавших по вызову, которые диагностировали у пациента инсульт.