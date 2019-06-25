Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек. Об этом ТАСС во вторник рассказали в канцелярии судебного участка № 5 Дзержинского судебного района города Перми.

"Производство по делу прекращено", - сказала собеседница агентства в судебном участке, добавив, что более подробной информацией не обладает.

2 мая в местных СМИ появилась фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии № 4, где указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек. После этого свои проверки начали городские власти и прокуратура. Действия директора гимназии признали незаконными, за превышение полномочий ей объявили выговор, а прокуратура Пермского края в отношении Дьяковой возбудила административные производства. Женщине грозило увольнение.

Гимназия № 4 имени братьев Каменских работает в Перми с 1951 года, входит в топ-15 школ края и топ-500 школ России, состоит в национальном реестре образовательных учреждений. В 2018 году гимназия и директор были оштрафованы за отстранение от занятий девочки с покрашенными в розовый цвет волосами.