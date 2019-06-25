Суд сократил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко почти на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до 20 июля срок домашнего ареста активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом во вторник сообщил ТАСС ее адвокат Сергей Ковалевич.

"Сократили срок содержания под домашним арестом, было до 17 сентября, сократили до 20 июля", - сказал он.

Суд отправил Шевченко под домашний арест на время следствия по делу по ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").

Суд 14 июня продлил домашний арест до 17 сентября. Тогда Ковалевич сообщал ТАСС, что просил разрешить Шевченко прогулки, но суд не удовлетворил ходатайство.