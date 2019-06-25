В Калининградской области увековечат имена погибших в Первую мировую войну русских воинов

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и инвестиционно-промышленный холдинг GS Group подписали во вторник соглашение о совместной работе над историко-культурным проектом "Тысячи имен". Проект направлен на увековечение памяти солдат русской императорской армии, погибших в период Первой мировой войны на территории Калининградской области и ныне покоящихся на безымянных воинских захоронениях, сообщила во вторник пресс-служба холдинга.

"В ходе реализации проекта будут проведены архивные исследования, в рамках которых планируется определить имена и данные для идентификации мест захоронения военнослужащих, павших в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области, а также создана электронная база данных с именами и другой личной информацией воинов для поиска потомков героев", - отмечает пресс-служба.

По информации, предоставленной ТАСС менеджером по связям с общественностью холдинга Дарьей Карпушиной, волонтеры "Технополис GS" - предприятия GS Group в городе Гусев Калининградской области совместно с местными краеведами в ходе проекта "Тысячи имен", стартовавшего в 2018 году, уже благоустроили девять захоронений, на которых покоятся более 400 русских воинов. Им удалось найти и увековечить имена 37 воинов.

Так, в середине июня 2019 года, волонтеры установили памятный знак на захоронении Штрепкен вблизи нынешнего города Озерска. Теперь здесь создан мемориал 95 русским воинам, погибшим во время боев осенью 1914 года. Ранее волонтерам и краеведам удалось установить имя единственного захороненного здесь офицера. Им оказался Константин Лоренц - командир 6-й роты 98-го пехотного Юрьевского полка, кавалер орденов Св. Станислава 3-й степени и Св. Анны 3-й степени. В июле 2018 года на могиле героя побывал его потомок - Владимир Косатых, почтив память прадеда на месте его гибели.

Волонтеры поставили перед собой задачу определить имена и остальных воинов, нашедших упокоение здесь и в других местах захоронения. "Мы уверены, что сотрудничество с БФУ имени Канта позволит существенно продвинуться в этом направлении и пройти путь от безымянных могил к личной истории каждого солдата," - отметила директор фонда поддержки социально-культурных инициатив "Креативная платформа ДжиЭс" холдинга Вероника Бялковская. Речь идет о русских воинах, погибших в боях Первой мировой войны 4 (17) августа - 2 (15) сентября 1914 года и погребенных на территории современной Калининградской области.

По словам ректора БФУ Андрея Клемешова, инициаторам программы "предстоит длительная и кропотливая работа в архивах Санкт-Петербурга и Москвы только для того, чтобы определиться с наличием и объемом нужной информации". "Но, вместе с тем, это интересная задача, которая станет отправной точкой для реализации масштабного социально-исторического проекта, призванного восстановить память поколений", - подчеркнул он на церемонии подписания соглашения.