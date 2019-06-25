Рост туристического потока в Петербурге в 2019 году ожидается на уровне 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербурге в этом году, по прогнозам, увеличится на 10% по сравнению с рекордными показателями прошлого года, когда город посетили 8,2 млн человек. Об этом сказал на заседании городского правительства во вторник врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"Для нас туризм очень важен. В этом году мы ожидаем на 10% больше туристов. Самое важное для развития туризма - это гостеприимство, номерной фонд, транспортная инфраструктура, удобная навигация", - отметил Беглов.

Как сообщил на заседании председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, "за 2018 год Санкт-Петербург посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн человек - это иностранные туристы, 4,2 млн - это российские путешественники".

Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток города благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, проведению крупных спортивных турниров. По оценкам экспертов, в 2018 году количество туристов существенно увеличилось за счет болельщиков, которые приезжали на матчи чемпионата мира по футболу.